В Саратовской области открылись избирательные участки
В Саратовской области утром 25 июня открылись 1 890 участков для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Как сообщили «КП-Саратов» в избирательной комисии области, голосование продлится семь дней — до 1 июля включительно. Участки будут работать с 8 до 20 часов.
Отдать свой голос можно как очно, так и по месту нахождения. Уже подано более 241 тыс. заявления для голосования на дому, среди которых 120 тыс. — в Саратове. Заявления принимаются до 17 часов 1 июля в участковую комиссию, в том числе, по телефону.
Найти свой избирательный участок можно:
- на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы» http://www.cikrf.ru/digital-services/,
- по телефону горячей линии ЦИК России 8-800-200-00-20,
- по телефону горячей линии избиркома Саратовской области 8-845-2-73-43-60.
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ИСТОЧНИК KP.RU