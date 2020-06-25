На балаковской трассе водитель пытался подкупить инспектора тремя тыс. рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:20:53+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области водитель попытался подкупить инспектора ГИБДД.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, автомобилиста остановили за нарушения правил при ДТП.

Во время оформления протокола 32-летний водитель предложил инспектору три тыс. рублей, чтобы избежать ответственности.

При этом полицейский предупредил мужчину о последствиях, но тот проигнорировал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправлен под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU