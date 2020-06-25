Еще 110 жителей Саратовской области заражены коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:49:00+03:00

В регионе число заболевших превысило 5,8 тыс. человек

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусом.

Такие данные сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе утром 25 июня.

Больше всего — в Саратове — 52 человека. В остальных 10 и менее. Среди заразившихся двое несовершеннолетних и 32 человека старше 60 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 5 892 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU