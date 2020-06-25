Еще 110 жителей Саратовской области заражены коронавирусом
В Саратовской области зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусом.
Такие данные сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе утром 25 июня.
Больше всего — в Саратове — 52 человека. В остальных 10 и менее. Среди заразившихся двое несовершеннолетних и 32 человека старше 60 лет.
Всего в регионе зарегистрировано 5 892 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU