2020-06-25T08:49:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 110 жителей Саратовской области заражены коронавирусом

В регионе число заболевших превысило 5,8 тыс. человек
Екатерина Семенова
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В Саратовской области зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусом.

Такие данные сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе утром 25 июня.

Больше всего — в Саратове — 52 человека. В остальных 10 и менее. Среди заразившихся двое несовершеннолетних и 32 человека старше 60 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 5 892 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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