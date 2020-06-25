Саратовец сделал перестановку в квартире, но пианино от мошенников так и не получил
В Октябрьском районе Саратова 39-летнего мужчину обманули при покупке пианино.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчина увидел интересующее его объявление на сайте. Он связался с продавцом и получил уведомление об отправке товара и ссылку на оплату.
По инструкции мужчина ввел на сайте данные банковской карты и потерял 54 тыс. рублей, которые были у него списаны.
- Ожидая доставки пианино, мужчина поспешил произвести перестановку в квартире, освободив место для вожделенного музыкального инструмента. Однако к назначенной дате покупка так и не доехала. Попытки связаться с продавцом также оказались безуспешными. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию, — сообщили в ГУ МВД региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU