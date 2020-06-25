Ford протаранил дерево на проспекте Энтузиастов

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:04:04+03:00

Иномарка врезалась в дерево. Фото ГИБДД по Саратовской области

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Ночью в Саратове автомобиль Ford врезался в дерево.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 03:20.

Напротив дома №61а по проспекту Энтузиастов 19-летний водитель не справился с управлением. Он и двое 20-летних пассажиров были осмотрены медиками и отпущены.

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ИСТОЧНИК KP.RU