Ford протаранил дерево на проспекте Энтузиастов
Пострадали трое мужчин
Иномарка врезалась в дерево. Фото ГИБДД по Саратовской области
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Ночью в Саратове автомобиль Ford врезался в дерево.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 03:20.
Напротив дома №61а по проспекту Энтузиастов 19-летний водитель не справился с управлением. Он и двое 20-летних пассажиров были осмотрены медиками и отпущены.
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ИСТОЧНИК KP.RU