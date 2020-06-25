В Саратове разработан высокотехнологичный 3D-принтер

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:07:08+03:00

Он уже запущен в производство [фото]

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Саратовское предприятие начали выпуск высокотехнологичных 3D-принтеров STERH.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, разработали его также местные специалисты.

Для печати изделий используется инженерный технологический пластик, что позволяет производить товары промышленного качества, в том числе для профессионального применения.

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- Принтер оснащен системой полуавтоматической калибровки стола; подогреваемой платформой, которая работает в диапазоне температур от 20 до 120 градусов Цельсия; датчиком потока нити (диаметр нити 1,75 мм); системой возобновления печати после аварийного отключения питания; дисплеем с сенсорным экраном; инновационным термостойким корпусом. Скорость печати на устройстве составляет до 150 миллиметров в секунду, объем сборки — 200х200х200 мм, рабочая температура хотэнда — до 410 градусов Цельсия.

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ИСТОЧНИК KP.RU