В Саратове будет пасмурно и прохладно

25 Июнь 2020 2020-06-24T22:42:07+03:00

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В четверг, 25 июня, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, утром возможны дожди с грозой. Днем осадков не ожидается.

Ветер будет дуть с севера, при порывах его скорость достигнет 15-17 метров в секунду.

Столбик термометра покажет+21... +23 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU