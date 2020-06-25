В Саратове будет пасмурно и прохладно
В четверг, 25 июня, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, утром возможны дожди с грозой. Днем осадков не ожидается.
Ветер будет дуть с севера, при порывах его скорость достигнет 15-17 метров в секунду.
Столбик термометра покажет+21... +23 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU