В Степном мужчина убил приятеля, который долго не открывал ему дверь
В Саратове 26-летнего жителя пензенской области обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью человека, что привело к его смерти.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина арестован.
Следствие полагает, что он и еще один житель Пензенской области, 22-летний юноша, подрабатывали подсобниками в поселке Степное. Там же они снимали квартиру. Вечером 21 июня они отправились в гости к знакомым. Позже младший ушел домой, а старший остался в компании.
Когда он тоже вернулся домой, то оказалось, что ключей от квартиру у него нет. Поэтому он начал стучать в дверь, а потом предъявил претензии приятелю, что тот долго не открывал. Ссора закончилась дракой, в которой 26-летний ударил приятеля ножом в живот.
Раненого госпитализировали, но он скончался в больнице от повреждения внутренних органов и большой потери крови.
Полицейские нашли старшего спящим под балконом их дома. Рядом лежал нож.
Свою вину мужчина признал и раскаялся.
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ИСТОЧНИК KP.RU