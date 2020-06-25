2020-06-24T22:36:52+03:00
Происшествия

В Степном мужчина убил приятеля, который долго не открывал ему дверь

После этого он уснул на улице
Екатерина Семенова
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В Саратове 26-летнего жителя пензенской области обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью человека, что привело к его смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина арестован.

Следствие полагает, что он и еще один житель Пензенской области, 22-летний юноша, подрабатывали подсобниками в поселке Степное. Там же они снимали квартиру. Вечером 21 июня они отправились в гости к знакомым. Позже младший ушел домой, а старший остался в компании.

Когда он тоже вернулся домой, то оказалось, что ключей от квартиру у него нет. Поэтому он начал стучать в дверь, а потом предъявил претензии приятелю, что тот долго не открывал. Ссора закончилась дракой, в которой 26-летний ударил приятеля ножом в живот.

Раненого госпитализировали, но он скончался в больнице от повреждения внутренних органов и большой потери крови.

Полицейские нашли старшего спящим под балконом их дома. Рядом лежал нож.

Свою вину мужчина признал и раскаялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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