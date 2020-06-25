2020-06-24T22:26:11+03:00
Происшествия

Мужчина признался в убийстве приятеля в Саратове

Он зарезал его во время застолья
Екатерина Семенова
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В Саратове 28-летнего мужчину обвинили в убийстве приятеля.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признался и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

По версии следствия, вечером 21 июня он распивал алкоголь в доме на 2-м Свирском проезде вместе с хозяином квартиры и его сожительницей. Мужчины постоянно ссорились из-за мелочей, и в итоге конфликты переросли в драку. Гость схватил нож и несколько раз ударил собутыльника в шею, грудь и голову.

Когда пострадавший упал, злоумышленник кинулся бежать. Он рассказал своему брату, живущему поблизости, о случившемся, и вместе они вернулись на место трагедии, чтобы вызвать скорую помощь. Но медики уже не смогли спасти раненого.

Причиной смерти стало колото-резаное ранение груди и брюшной полости с повреждением печени, а также потеря крови.

Мужчина чистосердечно признался сотрудникам Росгвардии, прибывшим на место. Он был арестован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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