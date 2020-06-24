Протестующий саратовец закрасил иномарку в розовый цвет

24 Июнь 2020 2020-06-24T22:26:03+03:00

Мужчина устроил акцию около монумента на улице Танкистов

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В Саратове мужчина устроил протест против осквернения российских памятников за рубежом.

Как сообщил Алексей Еремин в соцсети «ВКонтакте», он раскрасил Skoda на улице Танкистов в ответ на снос и осквернение памятника советским танкистам в Праге.

По словам активиста, с 1991 года в Праге памятник «Смиховский танк» перекрасили в розовый, в 2018 году хулиганы облили в том же городе розовой краской памятник маршалу Коневу.

Фото из соцсетей

В итоге оказалось, что саратовец требует, чтобы памятники передали в Россию.

Во время этой акции за протестующим наблюдала полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU