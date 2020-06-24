Саратовские артисты выступили на «Параде победителей»
Артисты Саратовского областного центра народного творчества имени Лидии Руслановой сегодня, 24 июня, приняли участие в «Параде победителей».
Сак сообщили «КП-Саратов» в центре народного творчества, артисты исполнили песни времен Великой Отечественной войны и о войне.
Также прозвучали стихи и проза военного времени и современных авторов. Их читали ведущий методист сектора театрального творчества Ярослав Гребенщиков и актеры Народного коллектива театра-студии «Детский человек» Анна Максимович и София Драгунова.
Татьяна Ходырева и Евгения Соколова, которые руководят народным ансамблем песни «Микрофон» исполнили композиции «Закаты алые», «Месяц май», «Последний бой», «Идёт солдат по городу» и песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна Победа». А семилетняя Маша Тимофеева и заведующая сектором вокального и хорового творчества Елена Старовойт спели «Катюшу».
Маша Тимофеева и Елена Старовойт поют "Смуглянку"
Баянист Сергей Рублев сыграл «Смуглянку», а Елена Старовойт исполнила «Серые шинели».
Елена Старовойт и Сергей Рублев
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ИСТОЧНИК KP.RU