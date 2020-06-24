Пропавший 10 дней назад в Балтае мужчина найден живым

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:38:08+03:00

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Найден пропавший в Балтае Саратовской области мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Алексея Хамраева нашли живым.

42-летний мужчина пропал 14 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU