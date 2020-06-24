2020-06-24T19:38:08+03:00
Общество

Пропавший 10 дней назад в Балтае мужчина найден живым

Алексея Хамраева искали с 14 июня
Екатерина Семенова
Поделиться:
Алексея Хамраева нашли живымАлексея Хамраева нашли живым
Изменить размер текста:

Найден пропавший в Балтае Саратовской области мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Алексея Хамраева нашли живым.

42-летний мужчина пропал 14 июня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские артисты выступили на «Параде победителей»
Пропавший 10 дней назад в Балтае мужчина найден живым
Вячеслав Володин незапланированно посетил Саратовскую область
На горячую линию «Волонтеров Конституции» поступило почти 24 тыс. звонков
Не жизнь, а выживание в центре Саратова: семья вынуждена жить в разваливающемся доме без отопления и горячей воды
В Марксе мужчина пошел на пляж и утонул
Дорога в Ленинском районе превратилась в бассейн из-за отсутствия ливневок
Председатель реготделения «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области»: Голосование по поправкам — это знаковое событие
Саратовские общественники возмущены намерением мэрии расширить территорию школы за счет «Сада юннатов»
Пенсионный фонд: выплаты по 10 тыс. на детей за июль поступят гражданам автоматически
В Саратове открывают фитнес-клубы
Прокуратура начала проверку в Александрово-Гайской больнице
Девушки из Вольска прошли в Параде на Красной площади
Ветеран Анатолий Гераськин: Важно, что ветераны не остались без внимания
В Саратове завтра ожидается масштабное отключение воды
С 25 июня в Саратовской области можно будет проголосовать по поправкам в Конституцию
ГИБДД Саратова ищет очевидцев ДТП на Рабочей
Обновлена карта коронавируса в районах Саратовской области
В Саратовской области заработает горячая линия по голосованию по поправкам в Конституцию
Вдоль новой набережной Саратова растянулось нефтяное пятно
В Петровске мужчина зарезал двух человек
В Энгельсе два автомобиля после столкновения врезались в дорожные знаки
Андрей Воробьев о драке в областной думе: Ситуация вопиющая
Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 111 человек
«Четырнадцатая» протаранила дорожное ограждение под Саратовом. Водитель сбежал
Саратовцам в выходной среди недели обещают ливни
Депутаты Саратовской облдумы высказались о столкновении депутата от КПРФ с врачом