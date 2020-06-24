Вячеслав Володин незапланированно посетил Саратовскую область
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил Саратовскую область.
Как сообщили сторонники спикера Госдумы в своей группе в Instagram, визит был незапланированным.
В торжественный день прохождения Парада в честь 75-летия Победы, Володин возложил цветы к мемориалам. Он побывал у памятника Марине Расковой в Летном городке Энгельса, а также у мемориального комплекса летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Оба объекта были открыты в этом году.
Напомним, памятник Марине Расковой появился благодаря поддержке Володина и на его средства. Кроме того, в Летном городке был благоустроен сквер. Решение о создании мемориального комплекса появилось год назад, после встречи Вячеслава Володина с ветеранами 9 мая.
Вячеслав Володин посетил Саратовскую область и возложил цветы к мемориалам.
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ИСТОЧНИК KP.RU