На горячую линию «Волонтеров Конституции» поступило почти 24 тыс. звонков

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:52:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже почти 24 тыс. звонков поступило от жителей Саратова на горячую линию «Волонтеры Конституции».

В основном граждан интересует возможность проголосовать на дому или во дворе. Также они спрашивают о времени работы избирательных участков.

Задать вопрос можно по бесплатной линии 8-800-350-86-46 с 9 до 21 часа.

Голосование стартует уже завтра, 25 июня, но выразить свое мнение о поправках в Конституцию можно будет целую неделю, до 1 июня включительно. Участки будут работать с 9 часов утра.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU