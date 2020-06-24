На горячую линию «Волонтеров Конституции» поступило почти 24 тыс. звонков
Уже почти 24 тыс. звонков поступило от жителей Саратова на горячую линию «Волонтеры Конституции».
В основном граждан интересует возможность проголосовать на дому или во дворе. Также они спрашивают о времени работы избирательных участков.
Задать вопрос можно по бесплатной линии 8-800-350-86-46 с 9 до 21 часа.
Голосование стартует уже завтра, 25 июня, но выразить свое мнение о поправках в Конституцию можно будет целую неделю, до 1 июня включительно. Участки будут работать с 9 часов утра.
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ИСТОЧНИК KP.RU