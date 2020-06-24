В Марксе мужчина пошел на пляж и утонул

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:09:07+03:00

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В Марксе Саратовской области утонул мужчина.

Как сообщает портал «ЧП-Саратов», трагедия произошла на городском пляже, на реке Воложка.

Утонувшему было 63 года. В какой-то момент другие отдыхающие заметили, что мужчины нет, хотя его вещи остались на берегу.

На место выезжали областные спасатели. На катере они обследовали акваторию. Вскоре водолазы достали тело из воды — оно находилось в 30 метрах от берега.

Начата проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU