Дорога в Ленинском районе превратилась в бассейн из-за отсутствия ливневок
Улицу Международную без ливневок превратило в бассейн.
Жители Саратова рассказали об открытии «бассейна» в Ленинском районе.
Как написали очевидцы в группе «Саратов онлайн», он появился на улице Международная после сильного ливня. Дело в том, что вода не уходит с проезжей части из-за отсутствия ливневок.
- Наш бассейн открыт для посещений! И так происходит после каждого дождя! Международная, 20 осталась без обещанных дополнительных ливневок! — написала автор поста Ольга Рогожникова.
По словам местных жителей, такое происходит после каждого дождя. Машины буквально «плывут» по дороге, обдавая брызгами пешеходов — это можно увидеть на представленном пользователем Ольгой Рогожниковой видео.
В комментариях горожане соревнуются в остроумии или ругают власти.
- Ну вот, на пляжах запретили, а в лужах закон не запрещает. Пойдем купаться, — написал Кирилл Дадюков.
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ИСТОЧНИК KP.RU