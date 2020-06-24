Саратовские общественники возмущены намерением мэрии расширить территорию школы за счет «Сада юннатов»

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:29:34+03:00

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Саратовские общественники и экологи продолжают противостоять мэрии города в вопросе вырубке зеленых насаждений.

В судебную коллегию по административным делам Саратовского областного суда была подана жалоба на определение Волжского суда, который ранее вернул иск движения «Жить здесь!». С его помощью активисты намеревались признать действия администрации города о сносе деревьев незаконным.

- Мы не согласны с определением судьи Натальи Гончаровой, считаем его необоснованным и незаконным, — сообщил лидер движения «Жить здесь!» Александр Ермишин на своей странице в Facebook.

По его мнению, судья вынесла решение на неправильном основании. Поэтому Александр Ермишин просит судебную коллегию отменить определение судьи Натальи Гончаровой и рассмотреть иск по существу.

Александр Ермишин подал жалобу на решение Волжского районного суда. Фото со страницы в Facebook

Кроме этого Александр Ермишин направил письмо в приемную вице-губернатора — председателя правительства Александра Стрелюхина. В нем он просит разъяснить ситуацию с ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма» («Сад юннатов»). Якобы глава Саратова Михаил Исаев попросил содействия в снятии с земельного участка статуса особо охраняемой территории. После этого его надлежит передать в собственность муниципалитета, чтобы расширить территорию школы №77.

- Обращаю Ваше внимание на то, что недостаток мест в общеобразовательных учреждениях Саратова является следствием осознанной градостроительной политики руководства муниципалитета на протяжении последних десятилетий, выдающего разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилья не только без необходимой социальной инфраструктуры, но и без резервирования территории под их строительство в будущем. Налицо намерение муниципалитета втянуть руководство региона и Вас лично в сомнительные и аморальные махинации с земельными участками с целью скрыть собственные градостроительные просчеты и попытаться дотянуть до нормативов по обеспеченности жителей муниципалитета местами в общеобразовательных учебных заведениях за счет ухудшения иных нормативов, в частности, нормативов по экологии и благоприятной городской среде, — написал Александр Ермишин в обращении к председателю правительства и попросил отказать в просьбе мэра.

Представители экологической общественности неоднократно выступали с требованиями прекратить бесконтрольный снос деревьев. По их мнению, старые деревья, которые действительно предоставляют опасность, остаются, а здоровые сносят.

Эксперт в области ландшафтного дизайна и градостроительства Ольга Сокольская не раз высказывала мнение, что зеленые насаждения сносят ради парковок.

- Уничтожение ради парковок и обещания ради очковтирательства? — задается она вопросом на своей странице в Instagram.

Ольга Сокольская раскритиковала действия мэрии по вырубке деревьев. Фото со страницы в Instagram

Кроме того, ее возмутило намерение изменить сквер борцам революции 1905 года на 2-й Садовой.

- Искусственный газон — это просто бред! Он вызовет грибковые инфекции, на нем будет аккумулироваться пыль и прочую гадость. Это нонсенс, когда живую траву или растения в объектах природы заменяют на искусственные! — уверена эколог.

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ИСТОЧНИК KP.RU