2020-06-24T14:46:57+03:00
Общество

Председатель реготделения «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области»: Голосование по поправкам — это знаковое событие

Он призвал принять участие в голосовании
Екатерина Семенова
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Свою позицию по голосованию по поправкам в Конституцию России высказал Александр Креницкий, председатель реготделения «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области».

- Это знаковое событие для нашей страны. Ведь те изменения, которые принесет народное волеизъявление, почувствует на себе каждый житель России, — уверен Креницкий.

Он отметил, что предлагаемые поправки создадут гарантии для будущих поколений россиян, так как закрепляют в основном законе страны важнейшие принципы отношения между гражданами и государством.

Он сообщил, что лично изучил все поправки и убедился, что они затрагивают самые важные сферы человеческого общества. При этом создают основу для системных решений.

- Эту нацеленность на системные решения мы уже могли видеть в «майских» Указах Президента Владимира Владимировича Путина и реализации национальных проектов, которые также затрагивают все базовые направления развития страны. И поэтому к исполнению нацпроектов все относятся с предельным вниманием, а спрос идет по самому высокому счету, — сказал председатель реготделения «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области»

- Я считаю, что гражданский долг каждого — прийти и принять участие во всенародном голосовании, выразить свое отношение к новым положениям основного закона страны, — заявил Александр Креницкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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