Пенсионный фонд: выплаты по 10 тыс. на детей за июль поступят гражданам автоматически
Жители Саратовской области получат на детей до 16 лет по 10 тыс. рублей за июль.
Как сообщили «КП-Саратов» в отделении Пенсионного фонда, тем гражданам, которые уже оформляли соответствующие выплаты, не нужно больше подавать заявления. Выплаты будут сделаны по имеющимся данным.
О продлении этой меры соцподдержки гражданам накануне объявил президент России Владимир Путин.
С апреля 2020 года саратовские семьи с детьми уже получили 4,1 млрд рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU