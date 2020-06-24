Пенсионный фонд: выплаты по 10 тыс. на детей за июль поступят гражданам автоматически

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:40:27+03:00

Подавать новые заявления не нужно

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Жители Саратовской области получат на детей до 16 лет по 10 тыс. рублей за июль.

Как сообщили «КП-Саратов» в отделении Пенсионного фонда, тем гражданам, которые уже оформляли соответствующие выплаты, не нужно больше подавать заявления. Выплаты будут сделаны по имеющимся данным.

О продлении этой меры соцподдержки гражданам накануне объявил президент России Владимир Путин.

С апреля 2020 года саратовские семьи с детьми уже получили 4,1 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU