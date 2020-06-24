В Саратове открывают фитнес-клубы
Опубликовано постановление правительства Саратовской области, которое вновь вносит послабления в ограничительный режим.
Теперь граждане могут посещать фитнес-центры.
Для этого предусмотрены жесткие требования к организации работы, дезинфекции, допуску персонала. Например, проведение регулярных генеральных уборок, включая все контактные поверхности в местах общего пользования, спортинвентаря, общественных туалетов. Кроме того, посетителям придется соблюдать социальную дистанцию. Тренеры обязаны носить маски за исключением времени тренировок.
А вот бассейны до сих пор закрыты. Запрет на работу для них продлен до 30 июня включительно.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU