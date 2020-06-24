В Саратове открывают фитнес-клубы

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:34:47+03:00

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Опубликовано постановление правительства Саратовской области, которое вновь вносит послабления в ограничительный режим.

Теперь граждане могут посещать фитнес-центры.

Для этого предусмотрены жесткие требования к организации работы, дезинфекции, допуску персонала. Например, проведение регулярных генеральных уборок, включая все контактные поверхности в местах общего пользования, спортинвентаря, общественных туалетов. Кроме того, посетителям придется соблюдать социальную дистанцию. Тренеры обязаны носить маски за исключением времени тренировок.

А вот бассейны до сих пор закрыты. Запрет на работу для них продлен до 30 июня включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU