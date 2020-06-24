Прокуратура начала проверку в Александрово-Гайской больнице
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил организовать проверку по ситуации в Александрово-Гайской районной больнице.
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудников, работающих с коронавирусными пациентами, не обеспечивают стимулирующими выплатами.
Прокуратура района проверит условия труда в больнице, социальные выплаты и соблюдение законодательства в помещениях паллиативного отделения.
Сейчас представители прокуратуры начали опрашивать сотрудников, истребована необходимая документация.
- В случае выявления нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, — отметили в надзорном ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU