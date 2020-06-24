2020-06-24T13:39:58+03:00
Общество

Девушки из Вольска прошли в Параде на Красной площади

Участие в торжественном марше приняли учащиеся института материального обеспечения тыла [видео]
Екатерина Семенова
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Женщины-военные принимают участие в Параде на Красной Площади.

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Девушки-курсанты Вольского института материального обеспечения тыла Саратовской области приняли участие в Параде Победы в Москве.

По Красной площади они промаршировали в составе парадного строя военнослужащих-женщин. Командовали майоры Мария Васильева и Екатерина Ряхова.

Напомним, ранее военный комиссар Саратовской области Андрей Старков сообщал, что девушки из Вольска отправятся на Парад в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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