Девушки из Вольска прошли в Параде на Красной площади
Женщины-военные принимают участие в Параде на Красной Площади.
Девушки-курсанты Вольского института материального обеспечения тыла Саратовской области приняли участие в Параде Победы в Москве.
По Красной площади они промаршировали в составе парадного строя военнослужащих-женщин. Командовали майоры Мария Васильева и Екатерина Ряхова.
Напомним, ранее военный комиссар Саратовской области Андрей Старков сообщал, что девушки из Вольска отправятся на Парад в Москву.
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ИСТОЧНИК KP.RU