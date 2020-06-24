Ветеран Анатолий Гераськин: Важно, что ветераны не остались без внимания

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:15:11+03:00

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В Саратове сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничным шествием промаршировали по Театральной площади представители разных родов войск, курсанты военных учебных заведений, представители силовых ведомств. Проследовала боевая техника, пролетели самолеты.

Своими впечатлениями поделился ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Гераськин.

- В этот день хочется всем пожелать добра, хорошего настроения и, конечно же, здоровья. Этот год — очень важный для всех нас. 75 лет исполнилось Победе в той страшной войне, на полях которой остались миллионы, в том числе и многие мои однополчане. Я помню каждого из них. И очень важно, чтобы о подвигах наших солдат знала современная молодежь и гордилась ими, — отметил ветеран.

В этом году массовые мероприятия находятся пока под запретом. Поэтому даже торжественное шествие прошло в режиме ограничений. На нем практически не было зрителей. Анатолий Гераськин стал одним из немногих, кто смог посмотреть шествие вживую.

- Этот парад прошел в особых условиях, с ограничениями, соблюдением санитарных норм. И очень важно, что мы, ветераны, не остались без внимания. Российский народ всегда будет победителем в памяти потомков, — уверен Анатолий Гераськин.

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ИСТОЧНИК KP.RU