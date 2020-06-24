В Саратове завтра ожидается масштабное отключение воды

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:58:06+03:00

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В Волжском районе Саратова завтра, 25 июня, ожидается масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключение плановое и необходимо для профилактики и ремонта водовода d=500 мм.

Воду отключат уже в шесть утра и работы продлятся ориентировочно до 4 часов утра следующего дня, 26 июня.

Воды не будет в домах частного сектора по улицам: Некрасова, Соборная, Григорьева, Посадского, Мичурина, Московской, Первомайской, Соляной, Волочаевском проезде и Глебучевом овраге. Также отключена она будет в многоквартирных домах на Волжской, Григорьева, Комсомольской, Московской, Октябрьской, Некрасова, Первомайской, Радищева, Соляной, Волочаевском проезде.

Запланирован подвоз воды:

- на Соборную, 40 — с 10 до 12 и с 16 до 18 часов,

- на Комсомольскую, 28/30 — с 12 до 14 и с 18 до 20 часов,

- на Волочаевский проезд, 5 — с 10 до 12 и с 14 до 20 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU