С 25 июня в Саратовской области можно будет проголосовать по поправкам в Конституцию

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:37:13+03:00

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В Саратовской области 25 июня начинается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Как напомнили в избирательной комиссии региона, голосование продлится семь дней, то есть до 1 июня включительно.

Такой период необходим для снижения риска заболеваемости коронавирусом. Это позволит избежать очередей на участках. Граждане смогут выбрать удобный для себя день, выходной или будний.

Для голосования никаких заявлений подавать не надо, достаточно просто прийти на участок.

- С 25 июня на территории Саратовской области откроются двери 1 809 участков для голосования. Оно пройдет с соблюдением всех санитарных норм, исключающих риски для здоровья граждан. Также с 25 июня по 1 июля жители области смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на дому. На сегодняшний день уже 204 667 жителей региона, в том числе 98 368 в Саратове, подали заявление о голосовании вне помещения. Подать заявление в участковую комиссию для участия в голосовании на дому можно до 17 часов 1 июля по телефону, лично или через волонтеров или родственников, — сообщила председатель избиркома области Ирина Романова.

- С 25 июня на территории Саратовской области откроются двери 1 809 участков для голосования. Оно пройдет с соблюдением всех санитарных норм, исключающих риски для здоровья граждан. Также с 25 июня по 1 июля жители области смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на дому. На сегодняшний день уже 204 667 жителей региона, в том числе 98 368 в Саратове, подали заявление о голосовании вне помещения. Подать заявление в участковую комиссию для участия в голосовании на дому можно до 17 часов 1 июля по телефону, лично или через волонтеров или родственников, — сообщила председатель избиркома области Ирина Романова.

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ИСТОЧНИК KP.RU