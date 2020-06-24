ГИБДД Саратова ищет очевидцев ДТП на Рабочей

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:21:37+03:00

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ГИБДД по Саратову ищет очевидцев ДТП, которое случилось 20 мая.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, это произошло примерно в 19:10 на улице Рабочая, 3.

По предварительной версии, автомобиль темно-серого цвета, предположительно Škoda, врезался в ВАЗ-21911 («Лада Гранта»). После этого нарушитель ПДД скрылся.

Известен фрагмент номера машины: Х8***х/64.

Полиция просит всех, кому известно о ДТП, сообщить информацию по номерам: 64-33-03, 74-71-01 или 02. Анонимность гарантирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU