2020-06-24T12:21:37+03:00
Происшествия

ГИБДД Саратова ищет очевидцев ДТП на Рабочей

Автомобилист скрылся с места аварии
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

ГИБДД по Саратову ищет очевидцев ДТП, которое случилось 20 мая.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, это произошло примерно в 19:10 на улице Рабочая, 3.

По предварительной версии, автомобиль темно-серого цвета, предположительно Škoda, врезался в ВАЗ-21911 («Лада Гранта»). После этого нарушитель ПДД скрылся.

Известен фрагмент номера машины: Х8***х/64.

Полиция просит всех, кому известно о ДТП, сообщить информацию по номерам: 64-33-03, 74-71-01 или 02. Анонимность гарантирована.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионный фонд: выплаты по 10 тыс. на детей за июль поступят гражданам автоматически
В Саратове открывают фитнес-клубы
Прокуратура начала проверку в Александрово-Гайской больнице
Девушки из Вольска прошли в Параде на Красной площади
Ветеран Анатолий Гераськин: Важно, что ветераны не остались без внимания
В Саратове завтра ожидается масштабное отключение воды
С 25 июня в Саратовской области можно будет проголосовать по поправкам в Конституцию
ГИБДД Саратова ищет очевидцев ДТП на Рабочей
Обновлена карта коронавируса в районах Саратовской области
В Саратовской области заработает горячая линия по голосованию по поправкам в Конституцию
Вдоль новой набережной Саратова растянулось нефтяное пятно
В Петровске мужчина зарезал двух человек
В Энгельсе два автомобиля после столкновения врезались в дорожные знаки
Андрей Воробьев о драке в областной думе: Ситуация вопиющая
Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 111 человек
«Четырнадцатая» протаранила дорожное ограждение под Саратовом. Водитель сбежал
Саратовцам в выходной среди недели обещают ливни
Депутаты Саратовской облдумы высказались о столкновении депутата от КПРФ с врачом