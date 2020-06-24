ГИБДД Саратова ищет очевидцев ДТП на Рабочей
ГИБДД по Саратову ищет очевидцев ДТП, которое случилось 20 мая.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, это произошло примерно в 19:10 на улице Рабочая, 3.
По предварительной версии, автомобиль темно-серого цвета, предположительно Škoda, врезался в ВАЗ-21911 («Лада Гранта»). После этого нарушитель ПДД скрылся.
Известен фрагмент номера машины: Х8***х/64.
Полиция просит всех, кому известно о ДТП, сообщить информацию по номерам: 64-33-03, 74-71-01 или 02. Анонимность гарантирована.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU