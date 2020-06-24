Обновлена карта коронавируса в районах Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.
Ранее сообщалось, что за сутки в регионе выявлено 111 новых случаев заражения. Больше всего пришлось на Саратов — 48 подтвержденных диагнозов.
В областном центре с начала пандемии зарегистрировано 1 947 случаев. Второе место по числу зараженных занимает Балаковский район — здесь 501 случай. А в Энгельсском — 458 человек заболели коронавирусом.
Меньше всего заболевших — в Воскресенском районе — 12 человек.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU