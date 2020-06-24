Обновлена карта коронавируса в районах Саратовской области

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:16:16+03:00

Меньше всего зараженных в Воскресенском районе

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Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

Ранее сообщалось, что за сутки в регионе выявлено 111 новых случаев заражения. Больше всего пришлось на Саратов — 48 подтвержденных диагнозов.

В областном центре с начала пандемии зарегистрировано 1 947 случаев. Второе место по числу зараженных занимает Балаковский район — здесь 501 случай. А в Энгельсском — 458 человек заболели коронавирусом.

Меньше всего заболевших — в Воскресенском районе — 12 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU