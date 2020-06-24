В Саратовской области заработает горячая линия по голосованию по поправкам в Конституцию
Звонок бесплатный
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В Саратовской области с 25 июня начнет работу горячая линия по вопросам Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Ее организовала Общественная палата области.
Жители области могут бесплатно позвонить по номеру 8 (800) 222-82-50 и узнать интересующие ответы.
Телефон работает с 8 до 21 часа. Горячая линия будет действовать до 2 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU