В Саратовской области заработает горячая линия по голосованию по поправкам в Конституцию

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:35:47+03:00

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В Саратовской области с 25 июня начнет работу горячая линия по вопросам Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Ее организовала Общественная палата области.

Жители области могут бесплатно позвонить по номеру 8 (800) 222-82-50 и узнать интересующие ответы.

Телефон работает с 8 до 21 часа. Горячая линия будет действовать до 2 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU