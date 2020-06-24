2020-06-24T10:59:19+03:00
Происшествия

Вдоль новой набережной Саратова растянулось нефтяное пятно

Ниже по течению выставлены боновые заграждения
Поделиться:
Пятно нефти растянулось вдоль набережной. Фото облспасаПятно нефти растянулось вдоль набережной. Фото облспаса
Изменить размер текста:

О том, что нефть разлита на поверхности Волги у новой набережной в Саратове сообщили в экстренные службы очевидцы.

Прибывшие на место спасатели убедились, что вдоль новой набережной движется нефтяное пятно. Оно около 400 метров длиной и 2-3 метра шириной. Пятно растянулось вдоль береговой линии.

Спасатели обнаружили источник – ливневая труба. Как туда попало топливо предстоит выяснить специалистам.

.

.

Ниже по течению облспас выставил боновые заграждения и обработал поверхность пятна биоактиватором.

На месте работали спасатели, представители Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вдоль новой набережной Саратова растянулось нефтяное пятно
В Петровске мужчина зарезал двух человек
В Энгельсе два автомобиля после столкновения врезались в дорожные знаки
Андрей Воробьев о драке в областной думе: Ситуация вопиющая
Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 111 человек
«Четырнадцатая» протаранила дорожное ограждение под Саратовом. Водитель сбежал
Саратовцам в выходной среди недели обещают ливни
Депутаты Саратовской облдумы высказались о столкновении депутата от КПРФ с врачом
Алексей Антонов: Поведению блогера-коммуниста должны дать оценку правоохранительные органы
Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы. Полная версия
Юлия Литневская: Единая Россия» предложила реальные механизмы по решению проблем с обеспечением жильем детей-сирот
«Мы не можем спать по ночам»: жителей Октябрьского района терроризируют собаки
Вячеслав Володин обрушился с критикой на чиновников саратовского правительства
Лидия Златогорская: Идет наступление на свободу слова в Саратове
Главный санитарный врач рассказала о работе пляжей в Саратовской области
Учебный год будет: главный санитарный врач Саратовской области призвала начинать закупку масок в школах
В Саратовской области разрешили работу пляжей и фитнес-центров
Радаев о проведении парада в Саратове: отказать мы не могли, ко мне обратились ветераны
В Аткарске полиция открыла стрельбу по машине с нарушителем
Михаил Исаев призвал горожан помочь добиться присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести»
Колл-центр «Волонтеров Конституции» принял от саратовцев 17 133 звонка
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны
От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек
Борис Шинчук рассказал о том, что наблюдателям на голосовании по поправкам к Конституции будет нелегко
Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона 24 июня можно увидеть в интернете и по ТВ
Председатель комитета по имуществу попыталась объяснить ситуацию с закрытием газетных киосков в Саратове
Организатор подпольного казино в Саратове заплатит 50 тыс. рублей штрафа
Почти 20 тыс. человек в Саратовской области захотели стать наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию