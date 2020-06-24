Вдоль новой набережной Саратова растянулось нефтяное пятно
О том, что нефть разлита на поверхности Волги у новой набережной в Саратове сообщили в экстренные службы очевидцы.
Прибывшие на место спасатели убедились, что вдоль новой набережной движется нефтяное пятно. Оно около 400 метров длиной и 2-3 метра шириной. Пятно растянулось вдоль береговой линии.
Спасатели обнаружили источник – ливневая труба. Как туда попало топливо предстоит выяснить специалистам.
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Ниже по течению облспас выставил боновые заграждения и обработал поверхность пятна биоактиватором.
На месте работали спасатели, представители Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU