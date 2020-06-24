Вдоль новой набережной Саратова растянулось нефтяное пятно

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:59:19+03:00

Ниже по течению выставлены боновые заграждения

Изменить размер текста: A A

О том, что нефть разлита на поверхности Волги у новой набережной в Саратове сообщили в экстренные службы очевидцы.

Прибывшие на место спасатели убедились, что вдоль новой набережной движется нефтяное пятно. Оно около 400 метров длиной и 2-3 метра шириной. Пятно растянулось вдоль береговой линии.

Спасатели обнаружили источник – ливневая труба. Как туда попало топливо предстоит выяснить специалистам.

.

Ниже по течению облспас выставил боновые заграждения и обработал поверхность пятна биоактиватором.

На месте работали спасатели, представители Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU