В Петровске мужчина зарезал двух человек

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:08:39+03:00

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В Петровске Саратовской области вечером 23 июня произошла поножовщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено около 18:30 возле дома по улице Гоголя.

Пот версии следствия, 27-летний мужчина ударил ножом 28 и 29-летним потерпевшим. Сам он убежал с места происшествия, а раненых госпитализировали, но вскоре они скончались.

Подозреваемого удалось задержать. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU