В Петровске мужчина зарезал двух человек
В Петровске Саратовской области вечером 23 июня произошла поножовщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено около 18:30 возле дома по улице Гоголя.
Пот версии следствия, 27-летний мужчина ударил ножом 28 и 29-летним потерпевшим. Сам он убежал с места происшествия, а раненых госпитализировали, но вскоре они скончались.
Подозреваемого удалось задержать. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU