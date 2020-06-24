В Энгельсе два автомобиля после столкновения врезались в дорожные знаки

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:34:12+03:00

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В Энгельсе, на улице Горького ночью столкнулись «Лада Приора» и Ford Maverick.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса, авария произошла около 00:30 на перекрестке с улицей Коммунистическая.

По предварительной версии, 25-летний водитель иномарки допустил столкновение с «Приорой». После этого врезался в дорожный знак. А отечественное авто также протаранило знак и фасад дома.

В аварии пострадали два пассажира из обеих машин, а также водитель «Приоры».

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ИСТОЧНИК KP.RU