Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 111 человек
В Саратовской области на утро 24 июня подтверждено еще 111 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше всего зарегистрировано в Саратове — 48.
В Энгельсском районе 18 заболевших, в Балаковском — 15. По пять в Вольском и Ершовском, по три в Балашовском и Калининском, по два в Марксовском, Саратовском и Хвалынском, по одному — в Балтайском, Красноармейском, Краснопартизанском, Новоузенском, Перелюбском, Петровском, Пугачевском и Ртищевском.
Среди них у 80 человек диагностирована пневмония.
Двое заболевших — это дети до 14 лет, а старше 60 лет — 55 зараженных.
Всего в регионе 5 782 случая заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU