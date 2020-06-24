Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 111 человек

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:48:20+03:00

В Саратовской области более 5,7 тыс. случаев заражения коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

Всего в регионе 5 782 случая заражения

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области на утро 24 июня подтверждено еще 111 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше всего зарегистрировано в Саратове — 48.

В Энгельсском районе 18 заболевших, в Балаковском — 15. По пять в Вольском и Ершовском, по три в Балашовском и Калининском, по два в Марксовском, Саратовском и Хвалынском, по одному — в Балтайском, Красноармейском, Краснопартизанском, Новоузенском, Перелюбском, Петровском, Пугачевском и Ртищевском.

Среди них у 80 человек диагностирована пневмония.

Двое заболевших — это дети до 14 лет, а старше 60 лет — 55 зараженных.

Всего в регионе 5 782 случая заражения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU