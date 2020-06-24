2020-06-24T08:24:45+03:00
Происшествия

«Четырнадцатая» протаранила дорожное ограждение под Саратовом. Водитель сбежал

Пострадал пассажир [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Водитель на ВАЗ-2114 протаранил дорожное ограждение под Саратовом. Фото ГИБДД по Саратовской областиВодитель на ВАЗ-2114 протаранил дорожное ограждение под Саратовом. Фото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

Вечером 23 июня на 717-м километре трассы КурскСаратовКаспий автомобиль ВАЗ-2114 врезался в дорожное ограждение и повредил его.

Дорожное ограждение оказалось повреждено. Фото ГИБДД по Саратовской области

Дорожное ограждение оказалось повреждено. Фото ГИБДД по Саратовской области

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 21:10. Автомобилист ехал в сторону Саратова.

В ДТП пострадал пассажир, а водитель сбежал с места аварии. Сейчас он объявлен в розыск.

В аварии пострадал пассажир. Фото ГИБДД по Саратовской области

В аварии пострадал пассажир. Фото ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вдоль новой набережной Саратова растянулось нефтяное пятно
В Петровске мужчина зарезал двух человек
В Энгельсе два автомобиля после столкновения врезались в дорожные знаки
Андрей Воробьев о драке в областной думе: Ситуация вопиющая
Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 111 человек
«Четырнадцатая» протаранила дорожное ограждение под Саратовом. Водитель сбежал
Саратовцам в выходной среди недели обещают ливни
Депутаты Саратовской облдумы высказались о столкновении депутата от КПРФ с врачом
Алексей Антонов: Поведению блогера-коммуниста должны дать оценку правоохранительные органы
Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы. Полная версия
Юлия Литневская: Единая Россия» предложила реальные механизмы по решению проблем с обеспечением жильем детей-сирот
«Мы не можем спать по ночам»: жителей Октябрьского района терроризируют собаки
Вячеслав Володин обрушился с критикой на чиновников саратовского правительства
Лидия Златогорская: Идет наступление на свободу слова в Саратове
Главный санитарный врач рассказала о работе пляжей в Саратовской области
Учебный год будет: главный санитарный врач Саратовской области призвала начинать закупку масок в школах
В Саратовской области разрешили работу пляжей и фитнес-центров
Радаев о проведении парада в Саратове: отказать мы не могли, ко мне обратились ветераны
В Аткарске полиция открыла стрельбу по машине с нарушителем
Михаил Исаев призвал горожан помочь добиться присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести»
Колл-центр «Волонтеров Конституции» принял от саратовцев 17 133 звонка
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны
От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек
Борис Шинчук рассказал о том, что наблюдателям на голосовании по поправкам к Конституции будет нелегко
Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона 24 июня можно увидеть в интернете и по ТВ
Председатель комитета по имуществу попыталась объяснить ситуацию с закрытием газетных киосков в Саратове
Организатор подпольного казино в Саратове заплатит 50 тыс. рублей штрафа
Почти 20 тыс. человек в Саратовской области захотели стать наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию