«Четырнадцатая» протаранила дорожное ограждение под Саратовом. Водитель сбежал

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:24:45+03:00

Водитель на ВАЗ-2114 протаранил дорожное ограждение под Саратовом. Фото ГИБДД по Саратовской области

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Вечером 23 июня на 717-м километре трассы Курск — Саратов — Каспий автомобиль ВАЗ-2114 врезался в дорожное ограждение и повредил его.

Дорожное ограждение оказалось повреждено. Фото ГИБДД по Саратовской области

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 21:10. Автомобилист ехал в сторону Саратова.

В ДТП пострадал пассажир, а водитель сбежал с места аварии. Сейчас он объявлен в розыск.

В аварии пострадал пассажир. Фото ГИБДД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU