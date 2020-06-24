«Четырнадцатая» протаранила дорожное ограждение под Саратовом. Водитель сбежал
Вечером 23 июня на 717-м километре трассы Курск — Саратов — Каспий автомобиль ВАЗ-2114 врезался в дорожное ограждение и повредил его.
Дорожное ограждение оказалось повреждено. Фото ГИБДД по Саратовской области
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 21:10. Автомобилист ехал в сторону Саратова.
В ДТП пострадал пассажир, а водитель сбежал с места аварии. Сейчас он объявлен в розыск.
В аварии пострадал пассажир. Фото ГИБДД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU