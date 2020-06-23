Юлия Литневская: Единая Россия» предложила реальные механизмы по решению проблем с обеспечением жильем детей-сирот

23 Июнь 2020 2020-06-23T21:05:06+03:00

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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижению 18-летия смогут выбирать место предоставления жилого помещения. Соответствующий закон, автором которого выступил депутат областной Думы от фракции «Единая Россия» Леонид Писной, был принят сегодня на очередном заседании регионального парламента.

По мнению депутата Юлии Литневской (фракция «Единая Россия»), закон поможет в решении непростого для нашего региона вопроса – обеспечение жильем детей-сирот.

- Сегодня выделяется гораздо меньше квартир, чем требуется, поэтому и очередь сокращается не теми темпами, которых бы хотелось добиться. Нехватка жилья связана с несколькими причинами. Как известно, в новостройке только 25% можно отдать под спецжилфонд, есть особые условия долевого строительства. В некоторых районах и вовсе не строятся новые многоквартирные дома.

Замечу, что фракция «Единая Россия» планомерно работает над решением этой проблемы. Также внесен законопроект, который позволяет в два раза увеличивать норму предоставления жилья. Это даст возможность детям-сиротам приобретать жилье в индивидуальных жилых домах и домах блочного типа. В апреле 2019 года региональный парламент внес в Государственную Думу законопроект, который позволяет детям-сиротам по достижению 23-летия получить сертификат на приобретение жилья.

При этом другие фракции, похоже, не заинтересованы в том, чтобы очередь на жилье сокращалась. Во время обсуждения вопроса на заседании парламента они кричали, перебивали выступающих и задающих уточняющие вопросы. Можно ли с таким подходом заявлять о том, что они борются за справедливость и права людей? Едва ли, – отметила Юлия Литневская.

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ИСТОЧНИК KP.RU