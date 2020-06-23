«Мы не можем спать по ночам»: жителей Октябрьского района терроризируют собаки

23 Июнь 2020 2020-06-23T20:13:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 июня, жительница Саратова Лариса обратилась в редакцию «КП-Саратов» с жалобой на собак. Четвероногие обосновались во дворе на 2-м Детском проезде 29/41.

- Мы не можем спокойно спать по ночам из-за их лая. Были котята на улице, маленькие, они их разодрали. Я была в шоковом состоянии. Родители ходят со своими детьми только за руку, слышала от взрослых мужчин, что на них нападали, — рассказала горожанка.

.

Она добавила, что местные жители решили травить животных, но такие методы, по ее мнению, слишком суровы.

.

Собака не одна, это несколько крупных животных, которые не дают местным жителям гулять, ходить за продуктами без страха.

По ее словам, обращения в полицию не привели к решению проблемы.

Напомним, ранее жители и других районов жаловались на террор со стороны собак. Животные нападали на детей, это произошло в поселках Тепличный и Комсомольский. При этом, к ответственности привлечь некого, ведь псы уличные.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU