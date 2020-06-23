«Мы не можем спать по ночам»: жителей Октябрьского района терроризируют собаки
Сегодня, 23 июня, жительница Саратова Лариса обратилась в редакцию «КП-Саратов» с жалобой на собак. Четвероногие обосновались во дворе на 2-м Детском проезде 29/41.
- Мы не можем спокойно спать по ночам из-за их лая. Были котята на улице, маленькие, они их разодрали. Я была в шоковом состоянии. Родители ходят со своими детьми только за руку, слышала от взрослых мужчин, что на них нападали, — рассказала горожанка.
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Она добавила, что местные жители решили травить животных, но такие методы, по ее мнению, слишком суровы.
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Собака не одна, это несколько крупных животных, которые не дают местным жителям гулять, ходить за продуктами без страха.
По ее словам, обращения в полицию не привели к решению проблемы.
Напомним, ранее жители и других районов жаловались на террор со стороны собак. Животные нападали на детей, это произошло в поселках Тепличный и Комсомольский. При этом, к ответственности привлечь некого, ведь псы уличные.
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ИСТОЧНИК KP.RU