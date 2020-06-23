Вячеслав Володин обрушился с критикой на чиновников саратовского правительства

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:42:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к жителям Саратовской области с критикой некоторых министерств.

В группе сторонников Володина в соцсети Instagram опубликована видеозапись обращения спикера Госдумы.

По словам Володина, некоторые министерства до сих пор не подали заявки на участие в федеральных программах, что может сказаться на получении финансирования из государственного бюджета.

- Допустим, министерство труда и социальной защиты Саратовской области. В ведение его входит санаторно-курортная база. Начали строить санаторий в Пугачеве. Санаторий начали строить в Ершовском районе в Чапаевке: в прошлом году нашли средства на проект, в этом году - средства на начало строительства. Но это средства либо благотворительные, либо привлеченные. Было бы правильно сейчас уже этот объект, один и другой, предложить для включения в федеральный бюджет, с тем чтобы его достроить, но до сегодняшнего дня никто даже не удосужился подать заявки. А заявки вообще-то подаются в марте, и, как правило, завершают их подавать в мае. Мне не понятно, почему это не делается. Что у нас не получается или разучились это делать? Задумайтесь, а что будет с этими объектами завтра. Это будет долгострой. Вы их бросите или есть средства в областном бюджете? Вариантов не много для того, чтобы достроить. Но если вы считаете, что нужно опять искать средства за счет благотворительных источников, это можно делать, но только после того, когда вам откажут, после того, когда у вас не получится. Вы свой путь должны пройти. Вы свою работу должны сделать. Вы за нее получаете деньги, вы за нее отвечаете, и вы заинтересованы в том, чтобы как можно больше было у нас санаториев, чтобы своя областная база оказания помощи гражданам в лечении существовала, чтобы она была доступной и эффективной, — отметил Володин.

Также он нелестно высказался в адрес министерства культуры региона.

- Посмотрите, мы в прошлом году нашли деньги как привлеченные, заказали за счет этих средств проекты в рамках приоритетов сохранения историко-культурного наследия Саратовской области. У нас город и города области имеют такие объекты, причем в большом количестве. Их нужно сохранять, защищать, они все разваливаются из-за того, что вовремя их не реставрировали. Вот сейчас такие проекты заказаны, многие выполнены. Правильно было бы взять и сделать заявки, обратиться в федеральное министерство культуры, участвовать в программах по сохранению историко-культурного наследия. Но опять никто не обращается, заявки не подают. И если это делается, то только федеральными учреждениями, которые находятся на территории Саратовской области. А роль регионального министерства? Ответственность за памятники, которые у нас есть. Ведь не сегодня-завтра на голову все это свалится нерадивым чиновникам. Что дальше-то делать будете? Возьмите и подойдите к этому поответственней — у вас должен быть план сохранения этих объектов историко-культурного наследия. Вы его должны реализовывать, тем более мне все время говорили, что нет средств. Вот средства на проект появились, проекты выполнены. Дальше берите этот проект в руки и по кабинетам. И решайте эти вопросы, оформляйте заявки. Это не так сложно сделать, но этот путь-то уж точно вы обязательно должны пройти. Вот такие вопросы, которые мы обсуждаем, говорят о том, что у кого-то просто нет ответственности за порученное ему дело, нет переживания за ту сферу, которая возложена в виде ответственности на того или другого чиновника. Хотелось бы, чтобы эта ответственность появилась, — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что если сейчас время будет потеряно, то потом исправить ситуацию станет невозможно.

- А мы должны с вами решать задачи, а не искать причину, почему они не решены, — подчеркнул спикер Госдумы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU