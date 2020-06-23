2020-06-23T19:07:41+03:00
Общество

Лидия Златогорская: Идет наступление на свободу слова в Саратове

Председатель регионального Союза журналистов считает, что пора обратититься в правоохранительные органы
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Газетные киоски в Саратове могут исчезнутьГазетные киоски в Саратове могут исчезнуть
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Председатель Саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская прокомментировала ситуацию с киосками по продаже печатной продукции, которая сложилась в Саратове.

- В Саратове давно идет уничтожение розничной продажи печатной продукции: то серьезно повышали арендную плату газетных киосков, то требовали изменить их дизайн и конфигурацию. Сейчас же забивают последний гвоздь в крышку гроба. Это экономический подрыв деятельности. Скажу больше: очередное наступление на свободу слова! Если люди пока могут купить СМИ в розницу, то вскоре это станет недоступным. У каждого свободного человека должен быть выбор. И у жителя нашей области должно быть право читать любимую газету. В Саратове этой возможности почти нет. Остатки киосков вот так зверски уничтожают. Это действительно повод обратиться в правоохранительные органы, — уверена Лидия Златогорская.

Напомним, что в Саратове закрывают киоски по продаже печатной продукции, которые весьма востребованы у населения. Власти мотивируют это не совсем внятными требованиями к отсутствию объектов на земельных участках, где стоят киоски. Якобы именно это мешает провести конкурные процедуры.

Лидия Златогорская провела аналогию с массовой вырубкой деревьев в городе. Она считает, что подобное отношение властей «превращают Саратов в открытый каменный город без деревьев, в котором неуютно жить».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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