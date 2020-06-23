Главный санитарный врач рассказала о работе пляжей в Саратовской области
Пока документы на открытие поданы только на 10 пляжей
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Пока в региональное управление Роспотребнадзора Саратовской области поступили документы на открытие 10 пляжей. Это пляжи в Саратове, Энгельсе, Балаково и Хвалынске.
Об этом на заседании координационного совета в правительстве 23 июня заявила главный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова.
- Мы долго были в ограничениях. Даже если снимут эти ограничения, то работа пляжей возможна только при получении санитарно-эпидемического разрешения, - заметила Кожанова.
Она напомнила, что в 2019 году в регионе работали 34 пляжа.
ИСТОЧНИК KP.RU