Учебный год будет: главный санитарный врач Саратовской области призвала начинать закупку масок в школах
Глава Саратова Михаил Исаев на заседании Координационного совета задал вопрос главному санитарному врачу Ольге Кожановой.
- Дайте прогноз на учебный год, — попросил он, пояснив, что ему самому подобные вопросы поступают от руководителей образовательных учреждений.
Ольга Кожанова отметила, что сейчас уже начались совещания со специалистами по этому вопросу.
- Новый учебный год будет. Он пройдет в условиях жестких ограничительных мероприятий, — отметила она.
По слова руководителя Роспотребнадзора, уже сейчас следует начинать закупку средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, а также антисептиков. Кроме того, следует начинать готовить классы к тому, чтобы можно было соблюдать дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU