2020-06-23T18:32:41+03:00
Общество

Учебный год будет: главный санитарный врач Саратовской области призвала начинать закупку масок в школах

В классах детей будут рассаживать с условиям дистанцирования
Екатерина Семенова
Поделиться:
Учебный год должен начаться в школахУчебный год должен начаться в школахФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Глава Саратова Михаил Исаев на заседании Координационного совета задал вопрос главному санитарному врачу Ольге Кожановой.

- Дайте прогноз на учебный год, — попросил он, пояснив, что ему самому подобные вопросы поступают от руководителей образовательных учреждений.

Ольга Кожанова отметила, что сейчас уже начались совещания со специалистами по этому вопросу.

- Новый учебный год будет. Он пройдет в условиях жестких ограничительных мероприятий, — отметила она.

По слова руководителя Роспотребнадзора, уже сейчас следует начинать закупку средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, а также антисептиков. Кроме того, следует начинать готовить классы к тому, чтобы можно было соблюдать дистанцию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вячеслав Володин обрушился с критикой на чиновников саратовского правительства
Лидия Златогорская: Идет наступление на свободу слова в Саратове
Главный санитарный врач рассказала о работе пляжей в Саратовской области
Учебный год будет: главный санитарный врач Саратовской области призвала начинать закупку масок в школах
Экономика Саратовской области будет восстанавливаться до конца 2021 года
Радаев о проведении парада в Саратове: отказать мы не могли, ко мне обратились ветераны
В Аткарске полиция открыла стрельбу по машине с нарушителем
Михаил Исаев призвал горожан помочь добиться присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести»
Колл-центр «Волонтеров Конституции» принял от саратовцев 17 133 звонка
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны
От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек
Борис Шинчук рассказал о том, что наблюдателям на голосовании по поправкам к Конституции будет нелегко
Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона 24 июня можно увидеть в интернете и по ТВ
Председатель комитета по имуществу попыталась объяснить ситуацию с закрытием газетных киосков в Саратове
Организатор подпольного казино в Саратове заплатит 50 тыс. рублей штрафа
Почти 20 тыс. человек в Саратовской области захотели стать наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию