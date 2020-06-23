Учебный год будет: главный санитарный врач Саратовской области призвала начинать закупку масок в школах

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:32:41+03:00

В классах детей будут рассаживать с условиям дистанцирования

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Глава Саратова Михаил Исаев на заседании Координационного совета задал вопрос главному санитарному врачу Ольге Кожановой.

- Дайте прогноз на учебный год, — попросил он, пояснив, что ему самому подобные вопросы поступают от руководителей образовательных учреждений.

Ольга Кожанова отметила, что сейчас уже начались совещания со специалистами по этому вопросу.

- Новый учебный год будет. Он пройдет в условиях жестких ограничительных мероприятий, — отметила она.

По слова руководителя Роспотребнадзора, уже сейчас следует начинать закупку средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, а также антисептиков. Кроме того, следует начинать готовить классы к тому, чтобы можно было соблюдать дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU