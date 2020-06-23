Экономика Саратовской области будет восстанавливаться до конца 2021 года

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:27:32+03:00

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В правительстве Саратовской области завершается подготовка плана восстановления региональной экономики, после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом на заседании координационного совета 23 июня сообщил губернатор Валерий Радаев.

- Хочу проинформировать, что завершается работа по подготовке плана восстановления региональной экономики. Он рассчитан до конца следующего года. В числе приоритетов – поддержка и развитие предпринимательства; улучшение делового климата, рост заработной платы. А это занятость, доходы населения, стимулирование спроса. Преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом – задача, поставленная Президентом, решать ее будем вместе.

Он напомнил, что с учетом рекомендаций Роспотребнадзора продолжается поэтапное снятие ограничений. С понедельника 22 июня открыты парки и скверы, 27 июня заработают пляжи и фитнес-центры с учетом ряда санитарных требований, а с 29 июня снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. При этом руководителям предприятий рекомендовано сохранять этот режим для работающих пенсионеров до 12 июля.

- Задачей надзорных и правоохранительных служб остается контроль за соблюдением жителями санитарных норм. Прежде всего, это социальная дистанция и масочный режим. В противном случае рискуем вернуться к ограничениям, - предупредил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU