В Аткарске полиция открыла стрельбу по машине с нарушителем

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:08:02+03:00

Его удалось задержать после выстрелов по колесам [видео]

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Сотрудники ГИБДД в Аткарске вынуждены были открыть стрельбу по автомобилю.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, мужчина на автомобиле ВАЗ-2109 грубо нарушал правила дорожного движения. Он пытался уйти от погони сперва по улицам Аткарска, потом выехал на проселочную дорогу.

Для того, чтобы остановить нарушителя полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух. Но это не сработало, и тогда был открыт прицельный огонь по колесам. Мужчина бросил машину и попытался сбежать, но был задержан.

При проверке выяснилось, что он уже лишен прав на 18 месяцев. Сейчас в отношении него составлено несколько протоколов, а машина направлена на штрафстоянку.

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ИСТОЧНИК KP.RU