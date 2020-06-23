2020-06-23T18:08:02+03:00
Происшествия

В Аткарске полиция открыла стрельбу по машине с нарушителем

Его удалось задержать после выстрелов по колесам [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Погоня в Аткарске.

Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД в Аткарске вынуждены были открыть стрельбу по автомобилю.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, мужчина на автомобиле ВАЗ-2109 грубо нарушал правила дорожного движения. Он пытался уйти от погони сперва по улицам Аткарска, потом выехал на проселочную дорогу.

Для того, чтобы остановить нарушителя полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух. Но это не сработало, и тогда был открыт прицельный огонь по колесам. Мужчина бросил машину и попытался сбежать, но был задержан.

При проверке выяснилось, что он уже лишен прав на 18 месяцев. Сейчас в отношении него составлено несколько протоколов, а машина направлена на штрафстоянку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вячеслав Володин обрушился с критикой на чиновников саратовского правительства
Лидия Златогорская: Идет наступление на свободу слова в Саратове
Главный санитарный врач рассказала о работе пляжей в Саратовской области
Учебный год будет: главный санитарный врач Саратовской области призвала начинать закупку масок в школах
Экономика Саратовской области будет восстанавливаться до конца 2021 года
Радаев о проведении парада в Саратове: отказать мы не могли, ко мне обратились ветераны
В Аткарске полиция открыла стрельбу по машине с нарушителем
Михаил Исаев призвал горожан помочь добиться присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести»
Колл-центр «Волонтеров Конституции» принял от саратовцев 17 133 звонка
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны
От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек
Борис Шинчук рассказал о том, что наблюдателям на голосовании по поправкам к Конституции будет нелегко
Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона 24 июня можно увидеть в интернете и по ТВ
Председатель комитета по имуществу попыталась объяснить ситуацию с закрытием газетных киосков в Саратове
Организатор подпольного казино в Саратове заплатит 50 тыс. рублей штрафа
Почти 20 тыс. человек в Саратовской области захотели стать наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию