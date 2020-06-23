Колл-центр «Волонтеров Конституции» принял от саратовцев 17 133 звонка

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:42:19+03:00

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Саратовцы стали чаще звонить в колл-центр «Волонтеров Конституции», на горячую линию уже поступило 17 133 звонка. Горожан интересует процедура Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ, а именно – как проголосовать досрочно, как выразить свое мнение на дому, а также уточняют время и дни работы избирательных участков. В ходе общения саратовцы активно высказывают желание принять участие в голосовании, если избирательный участок будет развернут во дворе их дома.

Напомним, Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ стартует 25 июня и продлится в течение недели. Всю интересующую горожан информацию по процедуре можно узнать по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-86-46. Она доступна с 9.00 до 21.00.

Кроме того, следить за новостями колл-центра горожане могут в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте, а также в месседжере Телеграм.

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ИСТОЧНИК KP.RU