Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:33:55+03:00

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В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования снова открывают двери для посетителей.

Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене.

Желающие также могут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде. Чтобы получить такую услугу, достаточно обратиться к проводнику своего вагона.

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ИСТОЧНИК KP.RU