2020-06-23T16:33:55+03:00
Общество

Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования снова открывают двери для посетителей.

Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене.

Желающие также могут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде. Чтобы получить такую услугу, достаточно обратиться к проводнику своего вагона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Исаев призвал горожан помочь добиться присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести»
Колл-центр «Волонтеров Конституции» принял от саратовцев 17 133 звонка
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны
От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек
Борис Шинчук рассказал о том, что наблюдателям на голосовании по поправкам к Конституции будет нелегко
Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона 24 июня можно увидеть в интернете и по ТВ
Председатель комитета по имуществу попыталась объяснить ситуацию с закрытием газетных киосков в Саратове
Организатор подпольного казино в Саратове заплатит 50 тыс. рублей штрафа
Почти 20 тыс. человек в Саратовской области захотели стать наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию
Роддом №4 в Саратове снова начал принимать рожениц
Заменен изношенный водопроводный ввод по улице Миллеровская, 24
В Саратове гостям не понравился ремонт в чужой квартире и они забили хозяина до смерти
В Саратове прекратят работу два троллейбусных маршрута
Почтовые отделения Саратовской области работать в среду не будут
Валерий Радаев о скандале в облдуме: слушать бред я не собираюсь
Жительница Петровска проведет два года в колонии за избиение гостя гантелью
Гендиректор «Саратовской ППК» Виктор Шубин рассказал о безопасности электричек во время коронавируса
Праздничный салют в Саратове 24 июня: прямая трансляция
Студенты ПИУ РАНХиГС подали заявку на Всероссийский конкурс «Смарт.Эволюция»
Два района Саратова проведут сутки без воды
В Саратове полицейские велопатрули за два месяца раскрыли семь преступлений
Зинаида Самсонова о скандале в облдуме: такую думу стоило бы распустить
В Саратове рабочие нашли человеческие кости
Вынесен приговор водителю трамвая в Саратове, которая переехала ребенка
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 23 июня: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Глава комитета ЖКХ в энгельсской администрации покинул пост
Мошенники оставили саратовцев без 60 тыс. рублей при бронировании отдыха
В Саратове пенсионерка на Daewoо Nexia сбила мужчину
Убийство парня в Степном: задержан предполагаемый злоумышленник