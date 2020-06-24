2020-06-23T16:14:06+03:00
Общество

Саратовцам в выходной среди недели обещают ливни

Поднимется ветер, пронесутся грозы
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 24 июня, в официально объявленный выходной ожидается дождь.

- Погода будет облачной с прояснениями. Утром и днем осадки будут кратковременными, а местами пройдут ливни, грозы, возможен град, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Ветер восточного направления при спокойной погоде будет дуть со скоростью 5–10 м/с, при грозе порывы усилятся до 15–20 м/с.

Днем воздух прогреется только до +19…+24 градусов, в южной половине области — до +29.

В Саратове также ожидаются ливни вечером, гроза, а в течение дня — кратковременные дожди. Температура поднимется до +23…+25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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