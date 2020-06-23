От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:05:01+03:00

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В Саратовской области за сутки от коронавируса умер еще один человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, всего скончались 42 человека.

В министерстве здравоохранения сообщили подробности об умершем. Это 70-летний мужчина. Он провел на аппарате искусственной вентиляции легких девять дней, однако усилия медиков не помогли, у пациента было тяжелое поражение легких, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, артериальная гипертензия.

На стационарном лечении сейчас находятся 1 142 пациента. У 1 002 из них пневмония, обусловленная коронавирусом. На кислородной поддержке находятся 117 человек, а на аппаратах ИВЛ — 72 больных.

Всего в регионе за время пандемии было диагностировано 5 671 случай коронавируса. За сегодня — 109.

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ИСТОЧНИК KP.RU