От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек
В Саратовской области за сутки от коронавируса умер еще один человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, всего скончались 42 человека.
В министерстве здравоохранения сообщили подробности об умершем. Это 70-летний мужчина. Он провел на аппарате искусственной вентиляции легких девять дней, однако усилия медиков не помогли, у пациента было тяжелое поражение легких, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, артериальная гипертензия.
На стационарном лечении сейчас находятся 1 142 пациента. У 1 002 из них пневмония, обусловленная коронавирусом. На кислородной поддержке находятся 117 человек, а на аппаратах ИВЛ — 72 больных.
Всего в регионе за время пандемии было диагностировано 5 671 случай коронавируса. За сегодня — 109.
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ИСТОЧНИК KP.RU