2020-06-23T15:40:43+03:00
Политика

Борис Шинчук рассказал о том, что наблюдателям на голосовании по поправкам к Конституции будет нелегко

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Борис Шинчук рассказал о работе наблюдателей на голосовании по поправкам к КонституцииБорис Шинчук рассказал о работе наблюдателей на голосовании по поправкам к КонституцииФото: Александр Уриевский
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Во вторник, 23 июня 2020 в конференц-зале Общественной палаты Саратовской области прошла пресс-конференция председателя Общественной палаты области Бориса Шинчука "О подготовке наблюдателей за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации".

Журналисты поинтересовались, оплачивается ли работа наблюдателей или каким-то еще образом вознаграждается?

Председатель Общественной палаты ответил, что это сугубо общественная деятельность и не оплачивается.

- Это общественная работа, если кто-то захочет наградить отличившихся, мы только «за», и подготовим списки отличившихся. Условие для наблюдателей - гражданство России и проживание в Саратовской области. Никому из пришедших и желающих стать наблюдателем мы не отказали, - рассказал Борис Шинчук.

Шинчук рассказал, что еще не поздно вступить в ряды волонтеров, прием идет до 25 июня включительно. Для этого можно обратиться напрямую в Общественную палату или в свою общественную организацию.

- Мы прислушивается к просьбам и специально никого никуда не отправляем. Самый большой вал работы будет в первый день, конечно. Потом люди будут меняться. Это тяжёлая работа, весь день на участке, - заметил Шинчук.

- У нас нет в голосовании за поправки к Конституции политических страстей, это не выборы в Госдуму. Наблюдатели нужны для того, чтобы, если возникнут какие-то заминки, то помочь, найти ответы на все вопросы, - пояснил Борис Шинчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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