2020-06-23T15:16:16+03:00
Происшествия

Организатор подпольного казино в Саратове заплатит 50 тыс. рублей штрафа

Его приговорили также к условному сроку
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области местного жителя признали виновным в организации подпольного казино.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 30-летнего мужчину приговорили к шести месяцам условно. Также он должен заплатить 50 тыс. рублей штрафа.

Было установлено, что с декабря 2018 года по июня 2019 года он вместе со своим 32-летним братом и 25-летним приятелем открыли подпольное казино. Там проводили игры в покер.

Казино сперва располагалось в нежилом помещении, а потом в арендуемой квартире в Энгельсе. Для конспирации игроки получали информацию о времени и месте игры за несколько часов до ее начала. Приглашались только проверенные люди, которым организаторы доверяли.

Пресекли незаконную деятельность оперативники полиции Энгельса вместе со следователями СУ СКР. Спецоперация прошла 25 июня прошлого года во время игры.

Двое фигурантов уголовного дела уже были осуждены. 25-летний получил год и четыре месяца условно и штраф 70 тыс. рублей, 32-летний — 1,5 года и штраф 100 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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