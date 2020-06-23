Почти 20 тыс. человек в Саратовской области захотели стать наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:32:59+03:00

От Общественной палаты на каждом участке будет по два человека

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В Общественной палате Саратовской области сегодня, 23 июня, прошла пресс-конференция ее председателя Бориса Шинчука, посвященная предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

Борис Шинчук отметил, что голосование — это эпохальное событие, подобного которому не было более 30 лет. Он рассказал, что есть прямое поручение президента страны к Общественной палате РФ, чтобы был организован контроль за процессом.

В области работают 1 812 участковых избирательных комиссий. Выдано уже 19 529 направлений наблюдателям. Среди них есть как самовыдвиженцы, так и представители партий и общественных организаций.

- Никому из тех, кто имеет право быть наблюдателем, мы не отказали, — отметил Борис Шинчук.

По его словам, на каждом участке будут как минимум два наблюдателя от ОПы. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU