Роддом №4 в Саратове снова начал принимать рожениц
Роддом №4 в Саратове снова начал принимать рожениц.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, он заработал и внесен в маршрутизацию.
- Работа отрасли родовспоможения находится на пристальном контроле министерства здравоохранения области. Работа перинатальных центров и родильных домов, несмотря на новую коронавирусную инфекцию, не прекращалась ни на минуту. Мы делаем все, чтобы обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь будущим мамам и малышам, — рассказал первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Напомним, роддом закрывали на карантин с 15 июня из-за того, что у одной из рожениц после поступления обнаружили коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU