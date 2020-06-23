23 Июнь 2020 2020-06-23T14:02:43+03:00

Почти десять дней он был закрыт на карантин

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Роддом №4 в Саратове снова начал принимать рожениц.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, он заработал и внесен в маршрутизацию.

- Работа отрасли родовспоможения находится на пристальном контроле министерства здравоохранения области. Работа перинатальных центров и родильных домов, несмотря на новую коронавирусную инфекцию, не прекращалась ни на минуту. Мы делаем все, чтобы обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь будущим мамам и малышам, — рассказал первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Напомним, роддом закрывали на карантин с 15 июня из-за того, что у одной из рожениц после поступления обнаружили коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU