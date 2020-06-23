2020-06-23T13:25:23+03:00
Общество

Заменен изношенный водопроводный ввод по улице Миллеровская, 24

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в ходе реализации производственной программы продолжают замену внутридворовых коммуникаций. Так, сегодня предприятие выполняет работы по переключению абонентов к новому вводу по улице Миллеровская, 24.

Изношенные коммуникации здесь заменены на современные полиэтиленовые трубы d110 мм. Материалы, используемые при изготовлении новых труб, позволяют повысить качество и бесперебойность подачи питьевой воды, отвечают улучшенным показателям пропускной способности и надежности при дальнейшей эксплуатации.

Как отметил начальник Цеха водопроводных сетей Сергей Цыганков: «По улице Миллеровская работы выполнялись бригадой, специализирующейся в замене именно вводных коммуникаций. У данного подразделения имеется необходимое современное оборудование для оперативного производства работ».

Напомним, что в 2020 году концессионер в ходе реализации производственной программы уже осуществил замену внутридворовых коммуникаций в некоторых дворах по улице Соборная, улице Советская, Крымскому проезду, улице Стахановская, улице Ростовская и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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